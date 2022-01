Euroligue féminine de basket - Victoire facile pour Kim Mestdagh et les Italiennes de Schio

(Belga) Les Italiennes de Schio, avec Kim Mestdagh se sont facilement imposées samedi soir à domicile face aux Polonaises de Gdynia (75-61) pour le compte de la 11e journée en Euroligue féminine de basket. La Belgian Cat Kim Mestdagh termine la rencontre avec 3 points (0/3 à 2 points et 1/2 à 3 points), 1 rebond et 2 interceptions en 18 minutes.

Après un premier quart-temps équilibré (15-15), les Italiennes ont appuyé sur l'accélérateur durant le second acte, remporté 30-12, pour faire la différence et rejoindre les vestiaires sur la marque de 45-27. Les coéquipières de Kim Mestdagh continuaient sur leur lancée après la pause (65-44) avant de gérer les dix dernières minutes pour s'imposer sans problème 75-61. Au classement du groupe B, les Italiennes de Schio grimpent à la 2e place avec un bilan de 7 victoires pour 4 défaites. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe, composé de huit formations, seront qualifiées pour la phase finale de l'Euroligue féminine de basket. Les équipes classées 5e et 6e seront reversées en Eurocoupe féminine. (Belga)