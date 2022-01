Euro-2022 de hand : le Danemark vers les demies

Le Danemark, un des favoris de l'Euro de handball, s'est rapproché des demi-finales de la compétition après sa victoire devant la Croatie samedi (27-25), profitant de la lourde défaite des Bleus plus tôt face à l'Islande (29-21).

Les Danois sont désormais seuls en tête du premier groupe, avec six points.

Emmenés par la paire Hansen-Emil Jakobsen, 14 buts à eux deux, ils prennent ainsi une belle option pour la qualification avant d'affronter les Pays-Bas lundi et la France mercredi.

Les Bleus ont subi les foudres des Islandais, qui grâce à un goal-average particulier favorable, prennent la deuxième place du groupe avec quatre points.

Plus tôt dans la journée, les Pays-Bas, privés de leur sélectionneur Erlingur Richardsson, positif au covid tout comme six autres joueurs, ont réussi une belle performance en venant à bout du Monténégro (34-30), jusqu’ici en pleine forme et vainqueur de la Croatie (32-26) lors du dernier match.

Les Néerlandais s’en sont notamment remis à leur gardien Thijs van Leeuwen, designer de métier, appelé en renfort et arrivé seulement vendredi, mais qui a tout simplement été élu homme du match grâce à ses 14 parades.

Une belle histoire pour le gardien de 34 ans qui a sauté dans les bras de ses coéquipiers après la rencontre.

Dimanche, l’Espagne peut définitivement valider son ticket pour les demi-finales en cas de succès sur la Norvège (20h30), deuxième avec 4 points. La Suède, qui défie l’Allemagne à 18h00, peut aussi rester dans la course. Les deux derniers, la Pologne (0 points) et la Russie (2 points) s’affrontent à 15h30.