Charleroi et Gand se neutralisent, tout profit pour Anderlecht

Charleroi et la Gantoise se sont neutralisés avec un nul blanc, samedi soir, pour le compte de la 23e journée de championnat de Jupiler Pro League. Les deux équipes restent donc à égalité de points, aux 5e et 6e places du classement.

La première demi-heure de la rencontre a été très pauvre en occasion et seule une frappe trop centrale de Kayembe est venue rythmer les échanges (10e). Le premier sursaut est venu des pieds de Hjulsager, qui a repris un centre venu du flanc gauche et de Castro-Montes (32e) mais Kamara, qui supplée Koffi parti à la CAN, s'est bien détendu pour empêcher le ballon d'achever sa course dans les filets.

Dans la foulée, Castro-Montes a lui-même pris sa chance depuis l'entrée de la surface après un service astucieux de Kums, mais son envoi a bien été repoussé par Kamara (33e), remis à contribution par Bruno quelques instants plus tard, bien trouvé dans la surface par Hjulsager (34e). Ilaimaharitra est passé près de faire la différence pour Charleroi après un débordement avorté de Zaroury repoussé par la défense, mais sa demi-volée a buté sur un crâne gantois (42e).

La deuxième mi-temps a démarré tout aussi calmement que la première. Zaroury a failli mettre le feu aux poudres en enroulant une frappe des 20 mètres, mais Sinan Bolat a réussi une belle claquette pour écarter le danger (72e). Une dizaine de minutes plus tard, sur un service de Gholizadeh, Bessile a plongé pour reprendre le centre de la tête, mais sa tentative est passée à gauche du but gantois (83e).

Après une dernière demi-occasion pour la Gantoise et une frappe manquée de Bezus (89e), la rencontre s'est logiquement terminé sur un score blanc, 0-0.

Au classement, c'est le statu quo puisque les deux équipes demeurent 5e et 6e avec 36 points chacune. La Gantoise est devant à la différence de buts. Anderlecht et les play-offs 1 sont trois points devant eux.