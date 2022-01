Les Belges à l'étranger - Loïs Openda voit rouge et Vitesse perd son premier match depuis deux mois

(Belga) La Belgique était bien représentée sur les pelouses d'Eredivisie, samedi, lors de la 20e journée de championnat des Pays-Bas. Vitesse a trébuché et a concédé sa première défaite depuis novembre 2021, face à Groningue, 1-3. Loïs Openda, qui y réussit une brillante saison avec 11 buts en championnat, a écopé d'un carton rouge dans la déroute des siens.

Vitesse a pris l'eau dès la première mi-temps, puisqu'au carton rouge d'Openda a succédé l'ouverture du score de Larsen pour Groningue (0-1, 39e). Un but contre son camp de Dasa (0-2, 67e) a encore enfoncé Vitesse avant que van Kaam n'achève définitivement les hôtes (0-3, 71e). Oroz a eu beau sauver l'honneur (1-3, 76e), ce but n'a pas sonné la révolte. Zwolle, lanterne rouge du championnat, a surpris Herenveen en triomphant grâce à un but de van Polen sur penalty (11e). Anas Tahiri pour Heerenveen et Siemen Voet pour Zwolle étaient tous les deux titulaires. Le premier a été remplacé à la mi-temps par Woudenberg, tandis que le second a disputé toute la rencontre en défense. Willem II se rapproche de la zone rouge après une dixième défaite consécutive. Le club de Tilburg s'est incliné face à Twente, 0-1, sur un but de Sadilek (39e). Elton Kabangu était titulaire pour Willem II, alors que le gardien réserviste Jorn Brondeel est resté sur le banc. Au classement, Twente, 4e, dépasse ainsi Vitesse, qui recule à la 6e place avec 36 points. Heerenveen reste en course pour les play-offs, à la 10e place avec 25 points. Willem II est 15e avec 18 points, soit 4 de plus que le Sparta Rotterdam, barragiste. Le PEC Zwolle est dernier avec 12 points. (Belga)