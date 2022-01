Open d'Australie - Sofia Costoulas au 2e tour sans trembler

(Belga) Sofia Costoulas (ITF 16) a fait respecter son statut de tête de série N.8, en se hissant assez facilement au 2e tour du tournoi juniores filles de l'Open d'Australie, dimanche à Melbourne. La Belge de 16 ans s'est imposée 6-1, 6-2 contre la Kazakhe Aruzhan Sagandikova (ITF 113), après 67 minutes de jeu.

Au 2e tour, Costoulas, qui a atteint le 2e tour à Roland-Garros et Wimbledon avant d'atteindre le 3e à l'US Open la saison dernière, défiera l'Iranienne Meshkatolzahra Safi, 17 ans et 74e au ranking ITF de la catégorie. Hanne Vandewinkel, l'autre Belge engagée dans le tableau, a été éliminée au premier tour samedi. Chez les garçons, Alessio Basile (ITF 70) s'est qualifié dimanche pour le 2e tour à la faveur d'une victoire en trois sets contre le Tchèque Vojtech Petr (ITF 35), 16 ans, 2-6, 7-6 et 6-1. Il défiera, pour une place en seizièmes, l'Argentin Lautora Midon (ITF 25). Basile jouera encore dimanche en double avec le Néerlandais Daniel Verbeek contre les Australiens Charlie Camus et Cooper Errey, bénéficiaires d'une invitation, en cinquième rotation sur le court N.16. Gilles-Arnaud Bailly, qui s'est aussi qualifié pour le 2e tour du simple garçons samedi, est engagé en double. Associé au Français Antoine Ghibaudo, il affrontera les Italiens Niccolo Ciavarella et Daniele Minighini. Dans la foulée, Vandewinkel jouera également en double dimanche avec la Roumaine Alexia Todoni. Elles affronteront les Australiennes Lily Fairclough et Yilin Yan, invitées par l'organisation. (Belga)