Le match Brentford-Wolverhampton interrompu à cause d'un drone (vidéo)

Samedi après-midi, Wolverhampton a empoché trois points précieux en déplacement à Brentford en battant les Bees 1-2 à l'occasion de la 23e journée de Premier League. Leander Dendoncker était titulaire dans l'entre-jeu de Wolverhampton et a disputé toute la rencontre.

Après une première mi-temps muette marquée par deux sorties sur blessure du côté de Brentford, Joao Moutinho a ouvert le score à la 48e minute sur une passe décisive de Nelson Semedo. Les promus ont égalisé par l'intermédiaire de leur attaquant vedette, Ivan Toney (71e, 1-1), mais la joie a été de courte durée puisque Ruben Neves a inscrit le but de la victoire pour Wolverhampton sept minutes plus tard.

La rencontre a aussi été interrompue pendant quelques minutes, alors qu'un drone est apparu au-dessus de l'enceinte, ce qui est évidemment totalement interdit. L'arbitre a d'ailleurs renvoyé les joueurs au vestiaire plusieurs minutes. Au classement, Wolverhampton reste en embuscade du top 6 et des places européennes, avec 34 points en 21 matchs. Brentford est encore en zone sûre, 14e avec 23 points, mais a déjà disputé 23 matchs, soit deux de plus que Newcastle et trois de plus que Watford, premiers relégables avec 15 et 14 points.