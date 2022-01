Le puissant Matteo Berrettini domine Pablo Carreno-Busta à l'Open d'Australie

(Belga) Matteo Berrettini (ATP 7/N.7) s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie, dimanche à Melbourne. L'Italien, plus puissant et précis que l'Espagnol Pablo Carreno-Busta (ATP 21/N.19), s'est imposé en trois sets - 7-5, 7-6 (4), 6-4 - et 2h22 de jeu.

Surnommé "The Hammer" (le marteau, ndlr) pour sa puissance de feu, Berrettini a passé la bagatelle de 28 aces et n'a pas concédé le moindre break. Il a aussi réalisé 57 coups gagnants pour 27 fautes directes seulement, dominant l'Espagnol dans tous les secteurs de jeu. En 2021, Berrettini avait dû renoncer avant son huitième de finale à Melbourne Park en raison d'une blessure aux abdominaux. Depuis lors, il a atteint les quarts à Roland-Garros et à l'US Open et a surtout échoué à Wimbledon pour sa première finale en Grand Chelem. Le Romain de 25 ans défiera Gaël Monfils en quarts de finale. Le Français, tête de série N.16, a écarté en trois manches le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 77) sur le score de 7-5, 7-6 (4), 6-3. (Belga)