Elena Curtoni remporte le Super-G de Cortina d'Ampezzo, violente chute de Sofia Goggia

(Belga) L'Italienne Elena Curtoni a remporté le Super-G de Cortina d'Ampezzo, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, dimanche en Italie. L'épreuve a été marquée par la violente chute de l'Italienne Sofia Goggia, qui perd sa première place du classement de la discipline.

Curtoni décroche la deuxième victoire de sa carrière en Coupe du monde après celle sur la descente de Bansko en Bulgarie en 2020. L'Italienne s'est imposée en 1:20.98, soit 9 centièmes plus rapide que l'Autrichienne Tamara Tippler. La Suissesse Michelle Gisin termine troisième à 24 centièmes. Championne olympique en titre de la descente, Sofia Goggia a elle été victime d'une violente chute et a heurté une porte à pleine vitesse. L'Italienne, lauréate de la descente samedi, s'est néanmoins relevée pour franchir la ligne d'arrivée en grimaçant. Une mauvaise nouvelle pour Goggia à quelques jours des Jeux Olympiques de Pékin qui débutent le 4 février. En 2021, elle avait déjà manqué les Mondiaux à cause d'une blessure au genou. Goggia perd ainsi sa première place au classement de la Coupe du monde de Super-G. Avec 332 points, elle occupe désormais la troisième place derrière ses compatriotes Federica Brignone (377), quatrième dimanche, et Elena Curtoni (348). Seizième dimanche, l'Américaine Mikaela Shiffrin garde la tête du classement général de la Coupe du monde avec 981 points devant la Slovaque Petra Vlhova (929), absente dimanche, et Sofia Goggia (769). (Belga)