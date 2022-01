Ce club de hockey sur glace bat un record du monde en récoltant plus de 52.000 peluches (vidéos)

Les peluches, cela fait partie de la tradition dans le sport américain. En effet, dans de nombreuses disciplines, des récoltes de ces peluches sont organisées afin de les offrir en cadeau aux enfants défavorisés, à l'échelle locale, régionale ou nationale. Le hockey sur glace ne déroge pas à la règle.

Le principe est simple dans ce "Teddy Bears Toss", jour de collecte des peluches. Les fans sont invités à en prendre le plus possible et à les jeter sur la glace dès le premier but inscrit par l'équipe jouant à domicile, ou juste après la fin du match. C'est ce qu'il s'est passé hier soir lors du premier but de l'équipe de Hershey. Une pluie d'oursons et autres animaux en peluche va alors recouvrir la glace sur plusieurs centimètres.

Des joueurs ont même pris la peine dans sauter dans la pile pour le plaisir. Au final, la soirée aura porté ses fruits avec un nouveau record du monde et 52.341 doudous récoltés. Une magnifique soirée !