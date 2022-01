Rallye Monte-Carlo: vainqueur à 47 ans, Loeb défie le temps

Vainqueur de son 80e rallye depuis 2002, le Français Sébastien Loeb (M-Sport Ford) est devenu après ce 8e succès à Monte-Carlo le pilote le plus âgé vainqueur en championnat du monde (WRC), à bientôt 48 ans.

Quitte à voyager dans le temps, autant le faire avec style: pigiste de luxe depuis sa semi-retraite et son 9e titre en 2012, Loeb égale le record de huit victoires en Principauté détenu par Sébastien Ogier (Toyota), malheureux 2e à 10,5 secondes après une crevaison dimanche alors qu'il menait confortablement.

Il ne veut pas vraiment entendre parler d'âge, mais Loeb s'offre un autre record. A 47 ans, dix mois et 28 jours ce dimanche, il dépasse au panthéon de l'expérience le Suédois Björn Waldegard, victorieux en 1990 du Rallye Safari au Kenya à 46 ans et cinq mois.

"Bien sûr je suis très heureux, je ne m'attendais pas à aussi bien en venant ici, c'était une superbe bataille, Ogier était vraiment rapide", a réagi Loeb, après s'être jeté dans les bras de sa compagne et avant de monter sur le podium pour la Marseillaise.

Pilote à la longévité record, Loeb n'avait plus gagné depuis 2018 en Catalogne. Vingt ans séparent désormais sa première victoire en catégorie reine en 2002 (Allemagne) et sa dernière, la 80e pour son 181e départ. Pour ce qui est de l'épreuve monégasque, il l'a gagnée en 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2012, 2013 et 2022.

- Première femme victorieuse depuis 1997 -

Clin d'oeil de l'histoire, l'Alsacien remporte le premier rallye WRC avec la technologie hybride. Avec un moteur électrique en plus du moteur thermique, les pilotes bénéficiaient ponctuellement d'un surplus de puissance.

Le vétéran, qui n'avait pas couru dans la discipline l'an dernier, effectuait son premier rallye avec l'équipe M-Sport.

Il a bénéficié d'une nouvelle Puma très bien née pour tirer le meilleur de cette nouvelle technologie, malgré moins de jours d'essais que les autres pilotes et après avoir fini 2e du Dakar en Arabie saoudite (1er-14 janvier).

Loeb est revenu avec une nouvelle copilote, Isabelle Galmiche, débutante au plus haut niveau. C'est la première copilote femme victorieuse en WRC depuis Fabrizia Pons en 1997.

L'issue de ce 90e Monte-Carlo est en revanche cruelle pour Ogier. L'octuple champion du monde depuis 2021 était confortablement en tête (24,6 secondes) quand il a subi une crevaison au pneu avant-gauche dans l'avant-dernière spéciale, perdant 34,1 secondes.

Dans la dernière spéciale entre Briançonnet et Entrevaux (Alpes-Maritimes), voulant refaire son retard, il a pris une pénalité de dix secondes pour un faux-départ. C'en était fini.

"Je garde la tête haute, j'ai fait le job ce week-end, malheureusement ces choses-là arrivent en rallye", a-t-il réagi, visiblement écœuré.

Situation paradoxale pour le WRC, ni Loeb (neuf fois champion entre 2004 et 2012), ni Ogier (huit fois entre 2013 et 2021), ne feront une saison complète et ne joueront donc le titre en 2022. Ce sont pourtant eux qui mènent le championnat après cette première manche.

Derrière, l'Irlandais Craig Breen (M-Sport Ford) est 3e du rallye, suivi par le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) et le Britannique Gus Greensmith (M-Sport Ford). Seul rescapé de Hyundai, en grande difficulté pour ces débuts de l'ère hybride, le Belge Thierry Neuville est 6e.

Vainqueur de la dernière spéciale Power Stage, Rovanperä est troisième du championnat grâce aux cinq points bonus.

Ni Ogier ni Loeb ne devrait être en Suède du 24 au 27 février pour la prochaine manche. Sans eux, les autres prétendants pourront souffler et espérer s'imposer.