Marianne Vos: "Les compteurs seront remis à zéro aux Mondiaux"

Marianne Vos a montré dimanche qu'elle était prête pour les Mondiaux de cyclocross, qui se tiendront le weekend prochain à Fayetteville aux États-Unis. La Néerlandaise de 34 ans a enlevé en solitaire la dernière manche de la Coupe du monde dimanche à Hoogerheide aux Pays-Bas.

"Cela fait évidemment plaisir, mais les compteurs seront remis à zéro aux Mondiaux", déclare Marianne Vos, qui s'est imposée avec 10 secondes d'avance sur sa compatriote Lucinda Brand, championne du monde en titre et lauréate de la Coupe du monde pour la 2e année de suite. Vos et Brand seront les deux grandes favorites dans la course au maillot arc-en-ciel le week-end prochain. "C'est une situation à laquelle je suis maintenant habituée", dit Marianne Vos. "Cette victoire ne veut toutefois rien dire pour la semaine prochaine. Les compteurs seront remis à zéro, même si j'avoie que c'est agréable de partir pour les États-Unis avec cette victoire dans mes bagages".