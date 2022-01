L1: le PSG balaye Reims 4-0 avec des buts de Ramos et Verratti notamment

Le Paris SG a enchvaîné une seconde victoire d'affilée en Ligue 1, dimanche contre Reims (4-0), avec des buts de Marco Verratti et Sergio Ramos entre autres qui permettent au leader de conserver 11 points d'avance sur son dauphin Nice.

Les positions restent inchangées sur le podium à l'issue de la 22e journée puisque le PSG, Nice et Marseille ont tous gagné. Les Parisiens ont bien préparé la venue du Real Madrid dans trois semaines: Ramos a inscrit son premier but avec le PSG, Verratti a marqué en L1 pour la première fois en quatre ans et demi et Lionel Messi a rejoué après un mois d'absence.