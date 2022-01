Les Belges à l'étranger - L'AC Milan et la Juventus font du surplace

(Belga) Le choc de la 22e journée du championnat d'Italie entre l'AC Milan et la Juventus s'est terminé par un score vierge 0-0, dimanche. Au classement, l'AC Milan se retrouve troisième avec 49 points comme Naples (2e) à quatre longueurs du leader l'Inter Milan. La Juventus reste cinquième (42 points).

Chez les Rossoneri, Stefano Pioli a préféré Junior Messias à Alexis Saelemaekers, qui est monté au jeu à sa place (61e). En première période, les deux équipes ont mis beaucoup d'intensité dans leurs actions. Milan a été plus proactif et a failli ouvrir la marque sur un tir de Rafael Leao bien bloqué par Wojciech Szczesny (20e). La Juventus a répondu coup sur coup, mais elle n'a totalisé que trois tirs au but et aucun cadré. Après la reprise, le rythme est resté très élevé et Milan s'est approché de l'ouverture du score sur un centre de Davide Calabria mais Olivier Giroud seul au second poteau a mal joué le coup (57e). Alors qu'il est entré dans la surface avec le ballon dans les pieds, Saelemaekers a aussi manqué sa volée du droit (77e). (Belga)