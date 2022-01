Open d'Australie - Elise Mertens n'atteint pas les quarts de finale, éliminée par l'Américaine Collins

(Belga) La N.1 belge Elise Mertens ne s'est pas qualifiée pour les quarts de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de la saison 2022 de tennis lundi à Melbourne. Elle s'est inclinée contre l'Américaine Danielle Collins (WTA 30/N.27) sur la Rod Laver Arena, court principal du complexe de Melbourne Park.

Elise Mertens, 26e mondiale et tête de série N.19, a été éliminée à l'issue d'un match de près de trois heures (02h53) en trois sets (4-6; 6-4; 6-4). Il s'agissait du troisième affrontement entre la Belge et l'Américaine. Elise Mertens, native de Louvain, 26 ans, avait remporté le premier duel lors du premier tour de Wimbledon de 2018. Collins, 28 ans, s'était imposée en huitièmes de finale du tournoi WTA de Chicago l'année dernière. En 2020 et 2021, Elise Mertens s'était déjà inclinée en huitièmes dans ce tournoi majeur. (Belga)