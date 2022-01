"On devrait tous te féliciter": Alizé Cornet fait le buzz en rendant un vibrant hommage à une commentatrice (vidéo)

Alizé Cornet s'est qualifée cette nuit pour les quarts de finale de l'Open d'Australie, après une victoire de haute lutte face à Simona Halep. La Française était évidemment fière d'elle, mais après la rencontre, elle s'est surtout illustrée par un hommage remarquable, adressé à Jelena Donkic, devenue l'intervieweuse officielle du tournoi après 16 ans de carrière.

Victime de multiples agressions, verbales et physiques, de la part de son père, Donkic avait sombré dans une grave dépression. Aidée et bien accompagnée, elle a réussi à remonter la pente et à gagner le respect de ses compères. Ce que Cornet voulait saluer. "La façon dont tu as avancé dans ta vie, nous devrions tous te féliciter. Tu as été une grande joueuse, maintenant tu es une grande commentatrice. Bravo Jelena", a lancé la Française, tombant ensuite dans les bras de Donkic, qui a fondu en larmes sur le court.

Un grand moment d'émotion.