Open d'Australie - Sofia Costoulas se hisse en huitièmes de finale

Sofia Costoulas (ITF6), 8e tête de série, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, dans le tableau du simple filles, mardi à Melbourne.

La Villersoise de 16 ans s'est imposée en deux sets (6-0; 6-2) et une heure deux minutes de jeu contre l'Iranienne Meshkatolzahra Safi (ITF 74). Costoulas défiera, pour une place en quarts, la Serbe Tijana Sretenovic (ITF 50) ou la Suissesse Céline Naef (ITF 17/N.9). La jeune joueuse belge s'est déjà distinguée dans le passé avec une finale en simple au tournoi des Petits As (U14) en 2019 et une finale l'an dernier en double juniors à Wimbledon. Elle ne rééditera pas cette performance à Melbourne après sa défaite lundi dès le premier tour en compagnie de la Croate Lucija Ciric Bagaric.