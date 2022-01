Il écrit la plus belle page du football gambien: qui est Tom Saintfiet, le sélectionneur belge des Scorpions?

Avec trois victoires et un nul en quatre matchs et surtout une qualification historique pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionneur belge de la Gambie Tom Saintfiet est en train de réaliser un véritable exploit avec ce petit pays d'à peine 2 millions d'habitants. Les Scorpions sont encore en lice pour le titre pour leur première participation à la compétition.

Véritable globe-trotter du football, Tom Saintfiet a un parcours pour le moins atypique. Le natif de Mol est parti très jeune entraîner à l'étranger. Après des passages mitigés au Qatar, au Pays-Bas et en Finlande, il devient sélectionneur de la Namibie à seulement 35 ans. Il va ensuite enchaîner les sélections peu connues en passant notamment par l'Ethiopie, le Yémen, le Malawi ou encore le Togo. En 2010, il lui arrive une mésaventure alors qu'il entraîne le Zimbabwe. Il le raconte sur le site sofoot.com. "J'avais signé un contrat, mais je n'avais pas reçu le permis de travail", raconte-t-il. "Un soir, quelqu’un m’a appelé pour me dire que la police venait m’arrêter. J’avais quitté le pays caché dans une voiture, pour aller en Afrique du Sud."

Un exploit historique

Pour la première fois de sa carrière, le coach de 48 ans a un emploi sur le long terme en Gambie. Tom Saintfiet est arrivé en 2018 à la tête des Scorpions et a pu donc largement imposer son style à cette équipe. Il est parvenu à qualifier ce minuscule pays de l'Afrique de l'Ouest à la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de son Histoire. Un exploit retentissant pour son équipe. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Avec 7 points sur 9 en phase de poules, les Scorpions sont brillamment sortis à la deuxième place, avec deux buts d'Ablie Jallow, le joueur de Seraing.

"Ces joueurs sont mes héros"

Et emmené par leur coach belge, la Gambie a écarté hier la Guinée, pourtant largement favorite, en 1/8 de finale de la compétition. Une victoire 1-0 grâce à un but de la star de l'équipe Musa Barrow, attaquant de Bologne en Série A. "Ces joueurs sont mes héros", a déclaré Tom Saintfiet après la rencontre. Au prochain tour, la tâche sera encore plus compliquée pour les Scorpions. Ils seront opposés au Cameroun, le pays organisateur. Vers un nouvel exploit