Un comeback INCROYABLE: Rafael Nadal se qualifie pour les 1/2 finales de l'Open d'Australie

Mené 2 sets à 0 et donc en très mauvaise posture face au talentueux Denis Shapalov, Rafael Nadal a complètement renversé la situation en remportant avec brio les trois derniers sets.

La rage de Rafael Nadal à la fin de la rencontre était révélatrice du combat qu'a du mener l'Espagnol (6ème tête de série) pour se défaire du Canadien Denis Shapalov (14ème tête de série). Après les deux premiers sets perdus 3-6 et 4-6, le joueur de 35 ans semblait filer tout droit vers l'élimination. Mais une nouvelle fois, il a su montrer des ressources mentales et physiques exceptionnelles pour remporter les trois sets suivant 6-4, 6-3 et 6-3. Il reste donc en lice pour un 21 titre record en Grand Chelem. Il affrontera mercredi le vainqueur du match qui opposera Matteo Berrettini à Gaël Monfils.