Kevin Mirallas retrouve enfin un club et sera coaché par un ancien du Standard

Sans club depuis juillet 2021 et la fin de son aventure à Gaziantep en Turquie, Kevin Mirallas a trouvé un point de chute. Le Liégeois de 34 ans a signé un contrat jusqu'en fin de saison avec Moreirense au Portugal. Il sera entrainé par Ricardo Sa Pinto, l'ancien joueur et coach du Standard. Pour les deux hommes, il s'agira de retrouvailles car ils étaient la saison dernière dans le même club en Turquie. Le défi est grand car après 19 journées, Moreirense est 16e et occupe une place de barragiste en division 1 portugaise. Arrivé début janvier, Sa Pinto compte donc sur l'ancien international belge pour sauver le club de la relégation.