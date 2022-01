Réflexe de défenseur: le gardien d'un jour des Comores place ses bras derrière le dos face à un attaquant

La soirée a été inoubliable pour Chaker Alhadhur. Le défenseur gauche des Comores d'1m72 a dû être aligné comme gardien de but par son sélectionneur lors du 1/8 de finale de la CAN face au Cameroun. Les trois gardiens prévus au début de la compétition étaient en effet soit blessés, soit atteints du covid. Évidemment, il est très compliqué de passer du poste de défenseur à celui de gardien. Sur le deuxième but du Cameroun signé Aboubakar, Chaker Alhadhur a d'ailleurs placé ses bras derrière le dos comme s'il voulait éviter la faute de main dans la surface. Un réflexe bien compréhensible pour celui qui évolue à Ajaccio en France. Il n'a d'ailleurs pas à rougir de sa prestation. Avec quelques arrêts impressionnants, il a contribué à la superbe prestation de son équipe battue simplement 2-1 par le pays hôte alors qu'elle évoluait sans gardien de formation et à 10 contre 11 pendant 85 minutes.