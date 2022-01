Ligue des Champions de volley - Deuxième défaite pour Roulers qui s'incline à Jastrzebski

(Belga) Roulers s'est incliné trois sets à zéro (25-21, 25-21, 25-23) sur le terrain de Jastrzebski pour le compte de la 4e journée de la Ligue des Champions de volley mardi en Pologne.

Au classement, Roulers reste troisième avec 2 points en attendant le duel entre les Allemands de Friedrichshafen et les Bulgares de Pazardzhik mercredi. Les champions de Belgique en titre comptent un match de moins après le report de leur match contre Pazardzhik à cause de nombreux cas positifs au coronavirus. Lors de la 5e journée, Roulers recevra Friedrichshafen le 9 février avant de se rendre en Bulgarie pour disputer ses deux derniers matches de poule contre Pazardzhik les 16 et 17 février. (Belga)