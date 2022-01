La CAN régale encore: but MONSTRUEUX d'un joueur du Malawi contre le Maroc (vidéo)

Après un premier tour plutôt timide, la CAN offre des matchs passionnants depuis les 1/8 de finales. Et des buts incroyables aussi! Après moins de 8 minutes de jeu dans la rencontre face au Maroc, le joueur du Malawi Gabadinho Mhango a ouvert la marque d'une frappe extraordinaire à la surprise générale. Un but qui restera certainement dans les plus beaux du tournoi en compagnie de celui de M'Changama pour les Comores face au Cameroun.