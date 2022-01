Challenger de Quimper - Ruben Bemelmans sorti au premier tour en double

(Belga) Ruben Bemelmans a été éliminé au premier tour du double du tournoi Challenger de Quimper, joué sur surface dure et doté de 45.730 euros, mardi en France.

Associé au Français Jonathan Eysseric, le Limbourgeois s'est incliné 2-6, 6-1, 10/4 contre les Tchèques Jonas Forejtek et Michael Vrbensky. Plus tôt mardi, Bemelmans, 214e mondial, s'était qualifié pour le deuxième tour en simple après sa victoire 7-6 (9/7), 6-3 contre le Russe Roman Safiullin, 149e mondial et tête de série N.8. (Belga)