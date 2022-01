Les Belges à l'étranger - Malgré un tir au but manqué, Jan Vertonghen se hisse en finale de la Coupe de la Ligue

(Belga) Titulaire au coup d'envoi, Jan Vertonghen et son club de Benfica ont disposé de Boavista mardi soir en demi-finale de la Coupe de la Ligue du Portugal. Les 'Aigles' ont eu recours à la séance de tirs au but pour se qualifier, alors que le score était de 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Quatrième tireur, le capitaine des Diables Rouges a manqué son envoi, sans conséquence pour son club.

Opposés au 11e du championnat, Jan Vertonghen et ses coéquipiers ont entamé la rencontre de la meilleure des manières en prenant l'avance juste après le quart d'heure par l'entremise d'Everton (16e, 1-0). Un but synonyme de qualification jusqu'à la 53e minute, quand Gustavo Affonso réussissait à ramener les siens dans la partie. Le duel devait se jouer aux tirs au but, puisque plus rien n'était marqué dans le temps réglementaire et dans les prolongations. Une séance de tirs au but qui souriait aux Lisboètes, malgré des envois ratés de Pizzi et de Jan Vertonghen. En face, les trois premiers tireurs loupaient leur tentative. L'autre demi-finale se jouera mercredi entre le Sporting et Santa Clara. Le vainqueur de cette rencontre affrontera Benfica en finale le 29 janvier. Benfica détient le record de victoires en Coupe de la Ligue avec sept trophées à son actif. Le Sporting est le tenant du titre. (Belga)