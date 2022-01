Un joueur égyptien ne peut pas passer un examen à cause de la CAN: une personne s'y rend à sa place

Un homme a été interpellé après s'être rendu à un examen à la place de l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed. C'est un responsable de l’institut universitaire du Caire qui s’est aperçu de la supercherie. Le candidat était en fait un jeune diplômé en littérature et non pas le joueur de Galatasaray, rapporte un média d'Etat. On ne sait pas à l'heure actuelle si c'est le joueur qui a demandé à cette personne de se rendre à l'examen à sa place.

Pas la tricherie la plus maline car tout le pays sait que Mostafa Mohamed est actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations.