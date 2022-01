Du fair-play après le choc: Sadio Mané et le gardien du Cap Vert rassurent (photo)

Le 1/8 de finale entre le Sénégal et le Cap Vert a été marqué par le terrible choc entre Sadio Mané et le gardien Vozinha. Après cet incident, les deux joueurs ont dû être transportés à l'hôpital pour effectuer des examens. Heureusement, il semble y avoir eu plus de peur que de mal. Les deux hommes ont même posé ensemble et diffusé la photo sur les réseaux sociaux. Un beau geste de fair-play.

Le Sénégal l'a emporté 2-0 dans cette rencontre. Sadio Mané a ouvert la marque avant de s'écrouler et d'être contraint de quitter le terrain.