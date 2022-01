L1: Saint-Etienne stoppe l'hémorragie à Angers

Et si tout n'était pas perdu ? Saint-Etienne a enfin stoppé sa série noire en s'imposant 1-0 à Angers mercredi en match en retard de la 20e journée de Ligue 1.

Toujours bons derniers, les Verts reviennent à 2 points de Lorient (19e), à 4 de Metz (18e et barragiste) et à 5 de Troyes et Bordeaux, pour l'instant en zone verte.

Après 7 défaites d'affilée en L1, dont 3 depuis l'arrivée de Pascal Dupraz en décembre, les Stéphanois enregistrent leur 3e victoire de la saison, face à des Angevins handicapés comme eux par l'absence de plusieurs titulaires partis à la CAN.

Pour Angers, qui s'espérait relancé après sa victoire dimanche face à Troyes (2-1), c'est une nouvelle désillusion. Les hommes de Gérald Baticle, si fringants en début de saison, stagnent à la 12e place (29 points) avant un déplacement périlleux la semaine prochaine à Marseille.

Dangereux dès les premières minutes avec une belle combinaison sur un coup franc suivie d'une tête d'Ismaël Traoré repoussée sur la ligne, les Angevins se sont ensuite limités à des attaques rapides bâclées, sans jamais réellement inquiéter Paul Bernardoni, leur gardien prêté aux Verts pour la fin de la saison.

Plus solidaires, agressifs et appliqués, les Stéphanois ont été récompensés en fin de première période quand Yvann Maçon, lancé sur la gauche, a centré pour Arnaud Nordin: Batista Mendy, l'ancien milieu nantais repositionné en défense centrale en l'absence de Romain Thomas, a malencontreusement poussé la balle dans son propre but (0-1, 43e).

Les Angevins ont tenté de réagir, mais encore une fois, ce sont les Verts qui se sont montrés les plus entreprenants, à l'image de Denis Bouanga, à peine revenu de la CAN et entré en jeu après la sortie sur blessure de la nouvelle recrue stéphanoise Bakary Sako en fin de première période.