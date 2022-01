Euromillions Volley League - Menin domine Gand en match d'alignement

(Belga) Menin a dominé Gand 3 sets à 0, mercredi, en match d'alignement de la 8e journée de l'Euromillions Volley League. Les sets se sont achevés 25-21, 25-22, 25-21.

Grâce à ce succès, Menin occupe la quatrième position avec 15 points en 7 matchs, derrière Roulers (19 points, 8 matchs), Alost (17 points, 9 matchs) et Maaseik (17 points, 8 matchs). Gand est sixième avec 8 points (9 matchs), derrière Louvain (14 points, 8 matchs) et devant Waremme (4 points, 8 matchs) et Achel (2 points, 7 matchs). (Belga)