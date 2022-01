Coupe d'Afrique des Nations - La Guinée équatoriale élimine le Mali aux tirs au but

(Belga) La Guinée équatoriale a éliminé le Mali aux tirs au but (5-6) en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, mercredi à Limbe, au Cameroun. Le score était resté de 0-0 après le temps réglementaire et les prolongations.

Aux tirs au but, Emilio Nsue, premier tireur de la Guinée équatoriale, manquait sa tentative. Les Maliens Massadio Haidara et Hamari Traoré échouaient également. Pablo Ganet, dernier tireur équatoguinéen, gaspillait une première balle de match. La séance se poursuivait jusqu'au huitième tireur. Jesus Owono repoussait le tir de Falaye Sacko et envoyait son équipe au tour suivant. La Guinée équatoriale rencontrera le Sénégal, qui a éliminé le Cap-Vert 2-0 mardi, en quarts de finale dimanche (20h00). Le 'Nzalang Nacional' visera une deuxième demi-finale au cours des trois dernières éditions. Les quarts de finale commenceront samedi avec Gambie/Cameroun (17h00) et Burkina Faso-Tunisie (20h00). Dimanche, Sénégal/Guinée équatoriale sera précédé par Maroc/Egypte (17h00). (Belga)