BNXT League - Le Spirou renverse le Brussels en 2e mi-temps, pas de souci pour Limburg United à Liège

Le Spirou de Charleroi s'est imposé mercredi soir sur le parquet du Brussels (71-85) au terme d'une grosse deuxième mi-temps (remportée 29-54) en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Dans le même temps, Limburg United n'a pas connu de problème en déplacement à Liège (79-92).

Si le Spirou de Charleroi débutait bien la partie, notamment grâce à la réussite de Rafael Lisboa (21 points), ce sont bien les Bruxellois qui prenaient les commandes de la rencontre en première mi-temps (19-23 et 42-31 à la pause) sous l'impulsion d'Ivan Karacic (13 points et 10 rebonds). Par contre, au retour des vestiaires, les visiteurs renversaient complètement la vapeur. En réussite au périmètre, Charleroi faisait fondre son retard pour revenir à 59-57 après 30 minutes. En confiance, les visiteurs continuaient sur leur lancée, bien aidés par Tim Lambrecht (20 points et 10 rebonds), pour décrocher une victoire cruciale dans l'optique du Top 5 (71-85). Dans l'autre match de la soirée, Limburg United s'est facilement imposé à Liège (39-48 et 79-92) grâce à son duo Tyrell Nelson (27 points) et Jonas Delalieux (25 points). Le classement de la BNXT League est toujours dominé par Ostende avec 14 victoires pour aucune défaite. Suivent Anvers (10-5), Louvain (9-6), Malines (9-4), Charleroi (7-6), Mons (7-6), Alost (5-9), Limburg United (5-8), le Brussels (2-13) et Liège (2-13).