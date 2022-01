Le résumé du mercato du 27/01: le Barça songerait à un Diable Rouge

LES TRANSFERTS DES DIABLES ROUGES

Le FC Barcelone songerait à Thomas Meunier. Le Diable Rouge de Dortmund pourrait être échangé contre Sergino Dest, selon les informations de Gerard Romero. Le Belge est perçu comme un joueur d'expérience capable d'aider le club à moindre coût. Les négociations ont débuté et concernent bien le mercato d'hiver. Selon nos informations, le club veut que Meunier intègre le projet immédiatement et soit en concurrence avec Cesar Azpilicueta, pressenti pour rejoindre le club en juin prochain, la saison prochaine.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Robin Gosens va devenir un joueur de l'Inter Milan. L'Allemand va s'engager au club pour 6 mois et signer définitivement la saison prochaine contre 22 millions d'euros (+ 5 en bonus). Il quitte ainsi l'Atalanta. Sa visite médicale est en cours.

Le dossier Ousmane Dembélé pourrait finalement rebondir. Le Français et le Barça ont entamé de nouvelles discussions, selon l'ensemble des médias espagnols. Le Français, considéré comme indésirable au vu de ses exigences salariales, va sans doute devoir faire des concessions.

L'arrivée de Dusan Vlahovic va contraindre Paulo Dybala à changer d'air. Selon la Gazzetta dello Sport, Manchester City aimerait en profiter pour s'offrir l'attaquant dès cet hiver. Le journal affirme qu'une première offre contractuelle autour des 10 millions d'euros par an a déjà été formulée, alors que l'Argentin est libre dans 6 mois. Reste à convaincre le joueur, qui aimerait surtout convaincre la Juventus de le conserver.

Indice de crédibilité: 2,5/5, possible. L'Argentin aura un fameux concurrent, qui devrait prendre place dans le onze. Mais de là à le voir signer à Man City, il y a un pas qui n'a pas été franchi. Cela va prendre du temps à se décanter.

Newcastle continue de se rapprocher de Bruno Guimaraes. Lyon exige un peu plus de 40 millions d'euros et un paiement moins étendu sur la durée. Les Magpies ont un accord de principe avec le joueur, selon L'Equipe.

Tanguy Ndombele n'est pas encore au PSG. La venue du Français depuis Tottenham est une priorité pour le club, mais il faut d'abord vendre pour avoir les liquidités nécessaires. Wijnaldum n'est pas tenté par Arsenal et le convaincre d'ici le 31 ans est mission impossible. Le deal pourrait donc attendre l'été prochain.

Le Barça serait de son côté sur le point de boucler l'arrivée de César Azpilicueta. Après 10 ans passés à Chelsea, l'Espagnol aurait donné son accord sur un contrat de 3 ans et les Blues ne seraient pas opposés à ce départ. Selon Goal, l'objectif reste de l'accueillir gratuitement en juin prochain, à la fin de son contrat.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Azpilicueta flirte avec le Barça depuis des semaines. L'intérêt est mutuel et Chelsea n'a pas proposé grand-chose pour le conserver. L'issue est quasi certaine.

Thomas Müller serait dans le viseur de Newcastle et d'Everton, selon Kicker. Les deux clubs anglais veulent le récupérer gratuitement à la fin de son contrat, en juin 2023. Le Bayern n'est pas vendeur pour son attaquant de 33 ans.

L'attaquant italien de Monaco, Pietro Pellegri, 20 ans, a écourté son prêt à l'AC Milan pour être, dans la foulée, à nouveau prêté en Italie, au Torino, actuel 10e de Série A, a annoncé jeudi le club de la Principauté. Acheté par Monaco plus de 20 millions d'euros au Genoa (1ère div. italienne) en janvier 2018, Pellegri, qui ne s'est pas imposé en Principauté, n'avait disputé que six rencontres depuis le début de la saison avec l'AC Milan, où son prêt payant était assorti d'une option d'achat de 6 millions d'euros. Monaco et Milan n'ayant pu s'entendre sur les conditions financières d'un éventuel transfert à un tarif bien moindre, le contrat en Lombardie du jeune attaquant international italien (une sélection) a été résilié. Il a été, dans la foulée, prêté au Torino.

Isco pourrait rejoindre un club qatari. Selon Marca, l'Espagnol a reçu une offre monstrueuse (15 millions d'euros par an) et envisage de l'accepter. Il ne prolongera pas au Real Madrid et peut partir libre en juin prochain.

Rebondissement de taille dans le dossier Adama Traoré. Le joueur de Wolverhampton devrait finalement se diriger vers Barcelone, sous la forme d'un prêt de 6 mois avec option d'achat. Tottenham n'a plus fait signe de vie ces derniers jours, malgré un intérêt concret.

Jesse Lingard à Newcastle, c'est non. Selon Sky Sports, Manchester United exigeait un paiement de 12 millions d'euros sur le club se maintenant en Premier League. Ce que les Magpies refusent de payer. Le dossier semble clos.

Daniel Wass va s'engager dans les prochaines heures à l'Atlético Madrid. Le joueur va signer pour un an et demi et coûter 2,5 millions d'euros.

Le Real Madrid pense à Aurélien Tchouaméni. Selon Marca, le club espagnol a entamé le scouting du jeune talent de Monaco, qui attire les yeux de tous les grands clubs européens. Lui et Camavinga seraient vus comme des relèves pour le trio magique du milieu de terrain.

L'AC Milan a annoncé jeudi l'arrivée de Marko Lazetic en provenance de l'Étoile rouge de Belgrade. L'attaquant serbe, 18 ans, s'est engagé jusqu'au 30 juin 2026. Lazetic a débuté en équipe première de l'Étoile rouge en novembre 2020. En 2021, il a été prêté pour la deuxième partie de la saison à Graficar, avec qui il a inscrit 4 buts en 14 apparitions en D2 serbe.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Charleroi commence enfin son mercato hivernal. Le club va accueillir Daan Heymans en prêt jusqu'au terme de la saison, selon La Dernière Heure. Le club disposera d'une option d'achat. Thibault Vlietinck est la deuxième solution à ce poste.

Joao Klauss est proche de s'engager à Saint-Trond. Le joueur du Standard négocie depuis plusieurs jours avec les Canaris et un accord est sur le point d'être trouvé pour son départ.

Le Club de Bruges a annoncé jeudi le prêt, jusqu'en fin de saison, de son ailier Tibo Persyn à Westerlo, autoritaire leader de 1B Pro League. Persyn, ailier de 19 ans, est revenu à Bruges l'été dernier en provenance de l'Inter Milan, qu'il a rejoint en 2018. Cette saison, il a joué deux rencontres en D1A, pour un total de 81 minutes. Monté dans le temps additionnel contre Zulte Waregem à la mi-août, il avait enchaîné par une titularisation, et un but, contre le Beerschot. Il a depuis lors disparu des radars.