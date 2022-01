Le résumé du mercato du 28/01: un Diable Rouge recale le club le plus riche du monde, un jeune belge à Séville ?

LES TRANSFERTS DES DIABLES ROUGES

Yannick Carrasco n'ira pas à Newcastle. Malgré une rumeur venue d'Espagne évoquant un intérêt des Magpies, le Diable Rouge a dit non. Le club était prêt à débourser 60 millions d'euros pour s'offrir ses services.

Le Barça songe bel et bien à Thomas Meunier. Selon nos informations, le club est prêt à l'accueillir jusqu'à la fin de la saison, avec une possible option d'achat. Le Borussia Dortmund n'est pas opposé mais veut une solution de rechange, qui pourrait être Sergino Dest. Le Barça ne pourra boucler la proposition qu'en cas de départ d'Ousmane Dembélé.

Selon le média El Chiringuito, le FC Séville aimerait beaucoup attirer Wout Faes. Le défenseur de 23 ans, qui joue à Reims, plairait notamment pour sa taille et sa grande présence dans les duels aériens offensifs. Il est estimé à 8 millions d'euros.

Indice de crédibilité: 2/5, peu probable. Wout Faes n'a aucune raison de précipiter un départ, alors qu'il est un cadre de son club. L'intérêt de Séville n'est pas connu et apparaît comme très soudain.

Orel Mangala pourrait rebondir à Lyon. Le joueur de Stuttgart est en contact avec la direction du club français, selon Footmercato. Son prix, 20 millions d'euros, est trop élevé pour l'OL à ce stade.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Selon L'Equipe, Bruno Guimaraes sera un joueur de Newcastle. L'Olympique Lyonnais aurait accepté un accord total d'un peu plus de 50 millions d'euros, bonus compris. Le joueur va maintenant passer ses tests médicaux avant de signer en Angleterre.

Dusan Vlahovic passe sa visite médicale à la Juventus. Une fois cela terminé, il pourra signer son contrat au sein de la formation italienne et s'engager au club contre 75 millions d'euros.

Tanguy Ndombele ne signera sans doute pas au PSG. Le Français coûte trop cher pour le club, qui doit vendre avant de l'acheter. Mais selon L'Equipe, les Parisiens ont sondé Paul Pogba en vue d'une arrivée gratuite en juin, à l'expiration de son contrat à Manchester United. Mino Raiola, son agent, négocierait déjà les termes de son contrat au PSG.

Indice de crédibilité 4/5, très probable. Pogba adorerait jouer au PSG, dans une ambiance si particulière. L'intérêt n'est pas neuf et son avenir à United est plus que compromis. Cela sent bon.

Adama Traoré au Barça, c'est pour aujourd'hui. Le joueur de Wolverhampton va retrouver son club formateur pour un prêt de 6 mois assorti d'une option d'achat fixée à 30 millions d'euros.

La presse anglaise parle d'un accord sur le point d'être bouclé pour Donny Van de Beek. Le Néerlandais devrait être prêté pour 6 mois à Crystal Palace, alors que son temps de jeu à Manchester United est en chute libre. Le club paiera l'intégralité de son salaire, laissant un peu de cash à Manchester.

Le Bayern s'active sur deux pistes pour l'été prochain. Selon le Bild, des contacts ont été pris avec Matthias Ginter, dont le contrat expire en juin prochain. Andreas Christensen reste la solution prioritaire, mais le Danois ne serait pas convaincu par la proposition bavaroise et continue d'espérer une prolongation à Chelsea.

Valence a confirmé l'arrivée en prêt d'Ilaix Moriba. La jeune pépite catalane avait quitté le Barça pour Leipzig cet été, mais n'y a pas encore convaincu. Il sera à Valence jusqu'au terme de la saison.

Selon Marca, Aurélien Tchouaméni devrait coûter entre 80 et 100 millions d'euros. Intéressé par le joueur, le Real Madrid aurait été refroidi par les demandes de Monaco. Chelsea et Manchester United sont aussi dans la course pour le jeune milieu français.

Indice de crédibilité: 3/5, probable. Le Real Madrid sait très bien que Tchouaméni va s'arracher à prix d'or. Monaco est en position de force et peut faire monter les enchères.

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter Arsenal dans les prochains jours. Le joueur gabonais est en effet indésirable chez les Gunners et le journal The Athletic annonce que le Barça et la Juventus ont formulé des offres pour un prêt. Le salaire à prendre en charge est en discussion, alors qu'Aubameyang perçoit une vingtaine de millions d'euros par an.

Luis Diaz va finalement snober Tottenham et prendre la direction de Liverpool. Les Reds ont formulé une offre de 40 millions d'euros, plus 25 en bonus, et sont sur le point de boucler le dossier. L'attaquant de Porto est actuellement en sélection.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Charleroi a annoncé jeudi l'arrivée de Daan Heymans, prêté par Venise pour un an et demi avec option d'achat. Formé à Westerlo, Heymans, 22 ans, a été recruté en 2018 par Waasland-Beveren, qui le prêtait à Lommel en janvier 2019. De retour à Waasland-Beveren, il s'est révélé lors de la saison passée, marquant 9 buts et délivrant 4 assists en 34 rencontres. Le milieu offensif n'avait pu éviter la relégation avec les Waeslandiens, mais avait attiré l'attention de Venise, tout juste promu en Serie A. Lors de la première partie de saison, il a pris part à sept rencontres du championnat d'Italie et à trois de coupe, où il a marqué un but. Charleroi occupe la sixième position de la Jupiler Pro League avec 37 points, 5 de moins qu'Anderlecht, quatrième et dernier qualifié pour les Champions playoffs.

Ameen Al-Dakhil pourrait être vendu à Saint-Trond. Selon la Dernière Heure, ce prêt permettrait au club liégeois de voir les Trudonnaires retirer leur plainte concernant un transfert d'Edmilson au Qatar. Le club veut aussi Joao Klauss, qui est cité en Grèce. Jackson Muleka a aussi été proposé depuis, sans plus de succès.

Deniz Undav va rejoindre Wolfsburg l'année prochaine. C'est du moins ce qu'affirment certains médias allemands, qui évoquent un départ de l'attaquant de l'Union dès l'été prochain.

Genk a annoncé vendredi le prêt, jusqu'en fin de saison, de son milieu de terrain suisse Bastien Toma, au FC Saint-Gall, un club de D1 suisse. Arrivé en septembre 2020 dans le Limbourg où il a signé jusqu'en juin 2024, Toma, 22 ans, a disputé 31 rencontres pour le KRC Genk, marquant 3 buts et distillant 1 assist. Cette saison, il a disputé 10 matches toutes compétitions confondues, dont 5 en D1A.