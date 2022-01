Départ de Masi et nouvelle structure: comment la FIA veut éviter de revivre le fiasco d'Abu Dhabi

Le GP d'Abu Dhabi 2021 va laisser des traces durables dans le monde de la F1. La finale a couronné Max Verstappen au terme d'un scénario étrange, qui a permis au Néerlandais de profiter d'une interprétation des règles de la Safety Car pour avoir un dernier tour de folie face à Lewis Hamilton, son rival pour le titre mondial.

Mercedes avait immédiatement protesté et une enquête interne a été ouverte. Selon la BBC, la FIA va bientôt présenter ses conclusions, qui pourraient engendrer une vague de changements dans la gestion de la course. Le média anglais explique d'abord que Michael Masi, le directeur de course qui a décidé du duel pour le titre, devrait quitter le navire. La FIA craint que son image ne permette plus de crédibiliser les décisions prises pour la saison 2022.

Pour éviter que de tels problèmes surviennent encore, l'idée est de créer une nouvelle structure décisionnelle autour du directeur de course. Les teams seraient ainsi autorisés à contacter des stewards pour se plaindre et exiger des sanctions, mais ne pourraient plus parler au directeur de course, comme ce fut le cas à Abu Dhabi, provoquant un chaos incroyable. La hiérarchie pourrait aussi être revue afin de s'assurer que les stewards soient en mesure de prendre des décisions seuls.

L'ambition est de protéger le directeur de course, pour qu'il puisse prendre une décision sans être dérangé en permanence. Un nouveau nom devrait donc débarquer à ce rôle en 2022, avec une certaine pression sur les épaules, le fiasco d'Abu Dhabi ayant laissé des traces dans les mémoires.