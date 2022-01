Ouverture d'une enquête sur la gestion de l'ancienne direction du FC Barcelone

(Belga) Le parquet espagnol a ouvert une enquête sur la gestion du FC Barcelone par l'ancienne direction pilotée par le président Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné en octobre 2020, a-t-il indiqué vendredi à l'AFP.

L'annonce de l'ouverture de cette enquête est la conséquence de la plainte déposée mercredi par l'actuelle direction du Barça, présidé depuis mars dernier par Joan Laporta, sur la base d'un rapport sur l'état des finances du club, dont les conclusions seront présentées "publiquement" mardi prochain. Lors de la présentation d'un premier audit interne en octobre, le directeur général du Barça Ferran Reverter avait affirmé qu'à l'arrivée de la nouvelle direction en mars, le club était "en situation de faillite comptable", avec une dette et des engagements futurs d'un montant de 1,35 milliard d'euros, des problèmes de trésorerie et une énorme masse salariale. Le département des délits économiques du parquet va devoir désormais déterminer si l'ancienne direction du club peut être poursuivie pour la situation financière du club. Le Barça est pris à la gorge par de graves problèmes financiers. Le club a clos la saison 2020-2021 sur des pertes nettes s'élevant à 481 millions d'euros. Et depuis le retour de Joan Laporta au poste de président du club catalan qu'il avait déjà occupé de 2003 à 2010, la masse salariale a été réduite à 155 millions d'euros, alors qu'elle était de 759 millions en mars.