Jupiler Pro League - Le jeune défenseur équatorien William Pacho pour cinq ans à l'Antwerp

(Belga) William Pacho a signé un contrat pour 5 ans à l'Antwerp, a annoncé vendredi soir le club anversois de Jupiler Pro League.

Ce défenseur central, gaucher, de 20 ans, était "dans les radars du The Great Old depuis un moment", précise le communiqué. William Pacho évoluait à Independiente del Valle en division un dans son pays. L'Equatorien doit rejoindre sa nouvelle équipe la semaine prochaine. C'est la première recrue dans ce mercato hivernal pour Brian Priske, l'entraîneur danois de l'Antwerp. L'Antwerp occupe la 3e place en championnat avec 44 points et un match de moins que le Club de Bruges (2e, 45 pts) et que l'Union qui caracole en tête avec 54 unités. (Belga)