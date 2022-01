Le mercato EN DIRECT: Thomas Meunier s'éloigne du Barça

LES TRANSFERTS DES DIABLES ROUGES

Marca le confirme: le transfert de Thomas Meunier au FC Barcelone a du plomb dans l'aile. Le club catalan a décidé de se focaliser sur d'autres priorités en cas de vente d'Ousmane Dembélé et ne fera donc pas de folie pour l'attirer cet hiver. La solution est aujourd'hui considérée comme annexe.

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

L'attaquant serbe Dusan Vlahovic a été transféré de la Fiorentina à la Juventus, a annoncé la Serie A vendredi sur son site internet, le club turinois espérant ainsi dynamiser son attaque alors qu'il n'occupe que 5e place du championnat. Le joueur serbe de 22 ans est la révélation de la première moitié de la saison en Italie et il est actuellement le co-meilleur buteur du championnat avec Ciro Immobile (17 buts). La Juve n'a que la 11e attaque de Serie A, affaiblie par le départ de Cristiano Ronaldo et les blessures de Federico Chiesa dont la saison est dorénavant terminée.

Le FC Barcelone prêt à foncer pour Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais est poussé vers la sortie à Arsenal et pourrait même être sacrifié financièrement. Selon Sport, le club anglais aurait informé les clubs intéressés qu'il était prêt à assumer une majorité de son salaire, selon Sport. Cela permettrait au Barça de s'offrir son attaquant tant recherché.

Indice de crédibilité: 3,5/5, probable. Le Barça a besoin d'un numero neuf et Aubameyang cherche un nouveau défi de taille. La Juventus, seul autre prétendant, vient déjà de signer Vlahovic. Cela semble donc plus que possible.

Le Barça aurait aussi lancé un ultimatum à Ousmane Dembélé et son agent il y a deux jours. Ultimatum qui n'a pas reçu de réponse et qui concernait une prolongation de son bail. Le joueur est donc à vendre et le club espère toujours un départ avant la fin du mercato d'hiver.

Lyon va plus que probablement accueillir Giovanni Lo Celso. Le joueur va quitter Tottenham sous la forme d'un prêt sans option d'achat, selon Eurosport. Il sera recruté avec l'argent obtenu sur la vente de Bruno Guimaraes, en partance pour Newcastle contre 50 millions d'euros.

Du côté de Marseille, on pense fortement à Gerard Deulofeu. L'attaquant de l'Udinese intéressé le club phocéen, désireux de renforcer encore son secteur offensif, selon Eurosport.

Manchester City va boucler l'arrivée de Julian Alvarez. L'attaquant de 21 ans va quitter River Plate pour le club anglais dans les prochaines heures, selon Sky Sports, qui affirme qu'un accord est tout proche d'être finalisé.

Indice de crédibilité: 4,5/5, très probable. La fin de longues journées de discussions entre les trois parties. Manchester City va enfin disposer d'un vrai attaquant de pointe.

La Fiorentina tient le remplaçant de Vlahovic, parti à la Juventus. Arthur Cabral a signé contre 15 millions d'euros en provenance du FC Bâle. Le joueur a inscrit 27 buts cette saison.

Adem Zorgane intéresse Lyon, qui rêve de se l'offrir dès cet hiver. Charleroi, qui est en position de force, veut en obtenir une petite fortune. Le club exige au moins 8 millions d'euros selon les informations de L'Equipe.

Le PSG va peut-être perdre Danilo Pereira. La Gazzetta dello Sport annonce que la Roma est sur le coup, José Mourinho aimant beaucoup le profil du joueur. Un prêt serait sur la table pour cet hiver.

Donny van de Beek va devoir choisir. Selon Fabrizio Romano, deux clubs sont désormais prêts à l'accueillir en prêt. Crystal Palace d'un côté et Everton de l'autre. Manchester United ne le retiendra pas.

Toujours selon le journaliste du Guardian, la Juventus est proche de boucler l'arrivée de Denis Zakaria. Le joueur est en discussion avec le club, confiant de pouvoir finaliser ce transfert dans les prochains jours.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

William Pacho a signé un contrat pour 5 ans à l'Antwerp, a annoncé vendredi soir le club anversois de Jupiler Pro League. Ce défenseur central, gaucher, de 20 ans, était "dans les radars du The Great Old depuis un moment", précise le communiqué. William Pacho évoluait à Independiente del Valle en division un dans son pays. L'Equatorien doit rejoindre sa nouvelle équipe la semaine prochaine. C'est la première recrue dans ce mercato hivernal pour Brian Priske, l'entraîneur danois de l'Antwerp. L'Antwerp occupe la 3e place en championnat avec 44 points et un match de moins que le Club de Bruges (2e, 45 pts) et que l'Union qui caracole en tête avec 54 unités.

L'international danois Andreas Skov Olsen s'est engagé jusqu'en 2026 au Club de Bruges, ont annoncé les Blauw en zwart vendredi soir. L'ailier danois de 22 ans vient du FC Bologne, en Italie, où il était arrivé en 2019 en provenance de Nordsjaelland, au Danemark; où il a inscrit 27 buts et donné 7 assists en 51 matches. Avec Bologne, Skov Olsen a joué 71 rencontres de Serie A. Il compte aussi 15 caps (6 buts) en équipe du Danemark, avec laquelle il a joué le dernier Euro. Le Club de Bruges pointe au 2e rang du championnat à 9 points du leader,

La Gantoise a prêté Jordan Botaka au Fortuna Sittard jusqu'au terme de la saison. Les Buffalos l'ont annoncé vendredi. Botaka, 28 ans, était arrivé en 2020 à La Gantoise en provenance de Saint-Trond. La saison passée, il avait été prêté à Charleroi durant la deuxième partie de la saison. Cette saison, l'ailier congolais n'a pas encore joué la moindre minute. Botaka avait déjà évolué aux Pays-Bas, à l'Excelsior, entre 2013 et 2015.

Le défenseur allemand Jordan Torunarigha est preté à La Gantoise par le Hertha Berlin jusqu'à la fin de la saison, a annoncé le club gantois vendredi. Jordan Torunarigha, 24 ans, ancien international espoirs, a été formé au Hertha Berlin, où il a débuté en équipe première en 2017 à l'âge de 19 ans. Il a depuis joué 87 matches de Bundesliga, mais n'a pu monter au jeu qu'à sept reprises depuis le début de saison.

Le Standard va continuer son opération dégraissage. Joao Klauss va plus que probablement signé en Grèce sous la forme d'un prêt, avec option d'achat, à Salonique. Collins Fai est de son côté transféré à Al-Tai, prêt à faire quelques folies pour attirer le défenseur en Arabie Saoudite.

Deniz Undav ne devrait pas faire de vieux os à l'Union. Le joueur intéresse fortement Brighton, qui évolue en Angleterre et a le même propriétaire que celui de l'Union. Le club aimerait l'attirer dès l'été prochain.

Adem Zorgane est toujours en discussion avec Lyon. Le joueur de Charleroi est suivi depuis des semaines par le club français, qui devra tout de même débourser au moins 8 millions d'euros pour se l'offrir ce mois-ci.