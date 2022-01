NBA: Miami et Phoenix poursuivent la course en tête

Le Miami Heat, vainqueur des LA Clippers 121-114, et les Phoenix Suns, qui ont battu Minnesota avec le plus gros score de vendredi (134-124), poursuivent la course en tête dans les Conférences Est et Ouest de la Ligue nord-américaine de basket.

Jimmy Butler, avec 26 points, 9 passes décisives et 6 rebonds, a emmené Miami vers la victoire en Floride, bien épaulé par Gabe Vincent (23 pts) et Bam Adebayo (20 pts).

Le Heat, depuis sa courte défaite à Atlanta vendredi dernier et malgré un petit relâchement dans le dernier quart-temps, vient d'aligner trois succès et conserve le fauteuil de leader dans la Conférence Ouest, qu'il occupe depuis dimanche.

Dans cette conférence, les tenants du titre, les Milwaukee Bucks, ont fait la bonne opération de la soirée: en dominant largement les New York Knicks 123-108, ils passent du 6e au 4e rang du classement. Giannis Antetokounmpo a été étincelant dans les rangs des Bucks, en inscrivant 38 points avec un taux de réussite élevé aux shoots (63,1%) et en prenant 13 rebonds.

- Le soleil brille à Phoenix -

A l'Ouest, les Phoenix Suns ont porté à neuf leur nombre de victoires de rang. Devin Booker, malgré un faible pourcentage de réussite (38,5 %), a été le meilleur marqueur de son équipe, finaliste NBA la saison dernière, avec 29 points.

Son coéquipier Chris Paul a, lui, signé un triple double (21 pts, 14 passes décisives, 10 rbds).

Les Timberwolves sont revenus à quatre longueurs dans le dernier quart-temps, à 108-112, mais les Suns ont alors répondu par un 14-5 pour reprendre le large et ne plus jamais être rejoints.

La plupart des cadors étaient en piste dans cette conférence vendredi, à l'exception de Golden State.

Dans le match au sommet entre les Memphis Grizzlies (3e) et le Utah Jazz (4e), les Grizzlies se sont imposés 119-109 avec un Ja Morant en verve, auteur d'un triple-double (30 pts, 10 rbds et 10 passes).

Les Grizzlies ont remporté 15 de leurs 18 dernières rencontres. Le Jazz, lui, concède sa quatrième défaite consécutive mais conserve malgré tout sa 4e place.

Les Denver Nuggets, eux, poursuivent leur bonne série: ils ont engrangé à la Nouvelle-Orléans leur quatrième victoire consécutive en battant les Pelicans 116-105, et occupent le 6e rang.

Nikola Jokic, l'intérieur des Nuggets, s'est fendu d'un triple double avec 29 points, 13 rebonds et 10 passes décisives.

Quant aux Lakers, toujours orphelins de leur superstar LeBron James, blessé au genou, ils ont cédé à Charlotte, où les Hornets se sont imposés sur le fil (117-114).

Les Hornets menaient de 16 longueurs à mi-parcours. Malgré un sursaut d'orgueuil des Lakers dans un troisième quart-temps qu'ils ont remporté 36-22, Charlotte a tenu jusqu'au bout, grâce à un collectif bien rodé avec quatre joueurs à 20 points et plus.

En face, Russell Westbrook n'a pas pu porter Los Angeles à la victoire, malgré ses 35 points.