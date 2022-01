"Où est Peng Shuai ?": des milliers de fans arborent un t-shirt à son effigie à l'Open d'Australie (vidéo)

Un millier de T-shirts "Où est Peng Shuai ?" ont été distribués samedi par des militants aux spectateurs de la finale du simple femmes de l'Open d'Australie afin d'attirer l'attention sur le sort de la championne de tennis chinoise.



Une semaine après que des agents de sécurité eurent demandé à des militants d'enlever de tels tee-shirts dans l'enceinte du tournoi, les manifestants sont revenus. Ils en ont distribué un millier aux supporters venus assister à la finale femmes entre la N.1 mondiale Ashleigh Barty et l'Américaine Danielle Collins (30e) sur le court de Melbourne Park.



"Nous avons distribué des centaines de T-shirts gratuitement et beaucoup de gens qui vont assister à la finale les portent. Ils sont enthousiastes", a déclaré à l'AFP Drew Pavlou, une des personnes à l'origine de cette opération. M. Pavlou a expliqué que tous les tee-shirts ont été remis aux participants à leur arrivée, dans l'espoir que le message soit diffusé sur les écrans du monde entier pendant la finale.



Peng Shuai, ex-championne en double à Roland-Garros, a accusé début novembre un ancien dirigeant chinois de l'avoir contrainte à un rapport sexuel lors d'une relation qui a duré plusieurs années. Sa disparition à la suite de son accusation avait suscité l'inquiétude dans le monde du tennis, du sport et au-delà, jusqu'à ce qu'elle s'entretienne en visioconférence avec le président du Comité international olympique Thomas Bach.