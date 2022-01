Le CEO de Saint-Trond réagit aux événements après la rencontre contre Charleroi

(Belga) Takayuki Tateishi, le CEO de Saint-Trond, a réagi samedi par voie de communiqué aux incidents survenus après la défaite 0-1 contre Charleroi vendredi entre les supporters trudonnaires, le défenseur Junior Pius et l'entraîneur adjoint Dennis Schmidt.

Après le coup de sifflet final du revers contre Charleroi samedi, les supporters de Saint-Trond ont exprimé leur mécontentement après la prestation de leur équipe. Junior Pius et Dennis Schmidt sont alors venus se confronter aux supporters et les choses se sont envenimées après des gestes déplacés de la part de Pius et Schmidt. "À la suite des événements de vendredi soir, je souhaitais prendre le temps de les commenter et de m'excuser au nom du club. Les confrontations entre notre entraîneur adjoint, Dennis Schmitt, notre défenseur, Junior Pius, et les supporters sont déplorables", a réagi Takayuki Tateishi. "La tension qui s'est accumulée pendant toute la rencontre s'est déversée d'une façon regrettable après le coup de sifflet final. Bien que nous comprenions le fond derrière les actions de Dennis et Junior, nous n'approuvons pas la manière dont ils l'ont fait." "En raison de la succession de matchs acharnés et après avoir été hué par le public, ils ont réagi sous le coup de l'émotion. Mais je sais qu'ils n'ont que du respect pour le club et ce qu'il représente. Dennis et Pius s'excusent auprès des supporters du STVV pour leur comportement d'hier soir. Il n'y a qu'un seul chemin à partir d'ici et c'est ensemble et vers l'avant", a-t-il conclu. (Belga)