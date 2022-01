Mercato - Collins Fai quitte le Standard pour l'Arabie Saoudite

(Belga) Collins Fai quitte le Standard pour Al-Taï, en Arabie Saoudite. C'est le club saoudien qui a officialisé samedi le transfert du défenseur camerounais de 29 ans, qui dispute actuellement la Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions indomptables.

Collins Fai était arrivé au Standard en janvier 2016 en provenance du Dinamo Bucarest et son contrat arrivait à son terme en juin prochain. L'international camerounais, vainqueur de la CAN 2017, a remporté deux Coupes de Belgique avec les Rouches, en 2016 et 2018. (Belga)