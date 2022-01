Championnats LBFA en salle - Pas d'objectif hivernal pour Anne Zagré qui entend doubler Mondiaux et Euro cet été

(Belga) Anne Zagré a participé samedi au championnat LBFA du 60 mètres dont elle a remporté la finale en 7.47 (série 7.65) à Louvain-la-Neuve. La spécialiste des haies hautes ne se fixe toutefois pas d'objectif hivernal cette saison, préférant placer ses objectifs à l'été prochain où elle entend doubler les championnats du monde d'Eugene en juillet et l'Euro de Münich en août.

"J'ai disputé les championnats LBFA pour le fun", a indiqué Zagré. "Je ne me fixe pas d'objectif cet hiver. On me verra certes dans quelques compétitions, sur 60 mètres haies voire encore sur 60 mètres. Mon objectif est l'été prochain avec les mondiaux et l'Euro que je doublerai". Anne Zagré avait disputé l'Euro en salle de Torun en 2021 où elle avait été éliminée en demi-finales (8.08). Elle avait également été éliminée en demi-finale du 100 mètres des JO de Tokyo l'an dernier en signant son meilleur temps de la saison en 12.78, tout près de son record national (12.71).