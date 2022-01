Championnats du monde de cyclocross - Zoë Backstedt championne du monde chez les juniores

(Belga) La Britannique Zoë Backstedt est devenue championne du monde juniores de cyclocross, samedi à Fayetteville, aux Etats-Unis. La fille de l'ancien coureur cycliste Magnus Backstedt s'est imposée en solitaire avec 32 et 57 secondes d'avance sur les Néerlandaises Leonie Bentveld et Lauren Molengraaf. La Britannique Ella Maclean-Howell et l'Italienne Federica Venturelli complètent le top 5.

Seule Belge engagée après le forfait pour covid de Xaydee Van Sinaey, Fleur Moors a pris la 21e place. C'est la deuxième année que les Mondiaux juniors de cycloross sont organisés chez les filles. La Néerlandaise Shirin van Anrooij avait remporté la première édition en 2020, l'édition 2021 ayant été annulée en raison de la crise sanitaire. A 17 ans, Zoë Backstedt ajoute un nouveau titre à un palmarès déjà bien fourni. Déjà championne d'Europe dans les labourés, la jeune Britannique a aussi été sacrée championne du monde en titre sur route en septembre dernier à Louvain, tandis qu'elle avait décroché la médaille d'argent du contre-la-montre des derniers Mondiaux en Flandre. (Belga)