Championnats du monde de cyclocross - Joran Wyseure champion du monde espoirs devant Emiel Verstrynge et Thibau Nys

Joran Wyseure est devenu champion du monde espoirs de cyclocross, samedi à Fayeteville, aux Etats-Unis, où le podium est 100 % belge. Le Flandrien de 21 ans a effet enlevé la course U23 des Mondiaux 2022 avec 13 secondes d'avance sur le champion de Belgique Emiel Verstrynge et 33 sur Thibau Nys, qui a gagné le sprint pour la 3e place, permettant d'avoir trois Belges sur les trois marches du podium.

Battus par Nys dans le sprint pour la médaille de bronze, le Néerlandais Mees Hendrikx et le Britannique Cameron Mason, 4et et 5e à 33 secondes, complètent le top 5 d'une course dominée par les Belges, qui ont tous fini dans le top 10. Niels Vandeputte s'est classé 7e, Gerben Kuypers 9e et Jente Michiels 10e. Joran Wyseure succède au Néerlandais Pim Ronhaar, 8e samedi, au palmarès des Mondiaux espoirs, organisés depuis 1996. Il offre un 12e titre mondial en U23 à la Belgique, le premier depuis Eli Iserbyt en 2018. La Belgique est en tête du tableau des médailes avec 32 médailles (12 en or, 14 en argent et 6 en bronze). Plus tôt dans la journée, la Britannique Zoë Backstedt, déjà championne d'Europe juniores de cyclocross et championne du monde sur route, a décroché le titre mondial dans les labourés en s'adjugeant la course des juniores devant les Néerlandaises Leonie Bentveld et Lauren Molengraaf. Seule Belge engagée, Fleur Moors a pris la 21e place. Les Mondiaux se poursuivront dimanche dans l'Arkansas avec les courses juniors (18 h), espoirs dames (20 h) et élites messieurs (21h30).