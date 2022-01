Championnats du monde de cyclocross - Marianne Vos championne du monde pour la 8e fois

(Belga) La Néerlandaise Marianne Vos a été sacrée championne du monde de cyclocross pour la 8e fois de sa carrière, samedi à Fayetteville, aux Etats-Unis. Elle a devancé au sprint sa compatriote Lucinda Brand, tenante du titre. LItalienne Silvia Perscio monte sur la 3e marche du podium.

Brand et Vos n'ont pas tardé à sortir du peloton et ont fait la course en tête à deux devant le reste des concurrentes. Derrière le duo de tête, Ceylin del Carmen Alvardo luttait avec Silvia Perscio mais une chute de la Néerlandaise dans le dernier tour a privé les Pays-Bas d'un podium 100 % orange pour la 3e année de suite. Première Belge, Sanne Cant s'est classée 10e à 2:21 de Vos. Alicia Franck a pris la 18e place à 2:17. Marianne Vos, qu détenait déjà le record de victoires, s'offre à 34 ans un 8e titre mondial, le premier depuis huit ans. Elle avait auparavant été sacrée en 2006, 2009, 2010, 2011? 2012, 2013 et 2014. Les Pays-Bas dominent les Mondiaux dames depuis leur création en 2000. Les Néerlandaises ont décroché 12 titres de championnes du monde, pour un total de 31 médailles. Sanne Cant a offert à la Belgique ses trois maillots arc-en-ciel en étant sacrée en 2017, 2018 et 2019.