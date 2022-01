NFL: Suspense autour de la retraite de la superstar Tom Brady

Stop ou encore? Tom Brady, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football américain, annoncé partant à la retraite à 44 ans, samedi, par plusieurs médias américains, ne s'est pas décidé selon d'autres, alimentant un suspense insoutenable pour ses fans.

Selon ESPN et NFL Network, l'inoxydable Brady, sacré champion pour la septième fois de sa carrière l'an dernier avec Tampa Bay, après six titres raflés en 20 ans avec les New England Patriots, doit officialiser cette décision de façon imminente.

En attendant, alors que sa société "TB12 Sports" s'est empressée de retirer un tweet, dans lequel s'affichait son parcours en quelques chiffres-clés et un "merci pour tout Tom Brady", l'intéressé n'a toujours pas communiqué.

Interrogé par ESPN, son agent Don Yee a dit que la star "sera la seule personne à s'exprimer sur ses projets avec une totale exactitude". "Il connaît les réalités du monde du football américain et le timing que ça implique mieux que quiconque, donc ce sera bientôt."

L'emballement face à cette annonce stipulant que Brady allait raccrocher les crampons et remiser son casque, après 22 saisons dans la rugueuse ligue professionnelle (NFL), a été à la hauteur du champion hors norme qu'il est. Et les hommages ont aussitôt commencé à pleuvoir.

"Tous ces moments, tous ces souvenirs. Merci pour tout Tom", a ainsi tweeté la NFL en joignant à côté de son nom les initiales "GOAT", acronyme "The Greatest of All Time" (le meilleur de tous les temps), et une liste de ses accomplissements.

- "Au jour le jour" -

"Merci pour tout grand frère, c'était un honneur", a écrit sur ce même réseau social Mike Evans, son coéquipier chez les Bucs.

"Le meilleur de tous les temps", a tweeté le receveur des Bucs Chris Godwin. "Merci pour les souvenirs, baby!", a écrit Julian Edelman, son ancien coéquipier de New England et ami de longue date.

Mais dans ce flot de messages, en ont émergé d'autres assurant que la retraite n'avait finalement pas encore sonné, alors que la franchise des Buccaneers n'a pas communiqué sur ce sujet.

Selon le site BallySports, "Brady a contacté le directeur général du club Jason Licht et lui a dit qu'il n'avait pas encore pris de décision définitive".

Un journaliste de KRON TV à San Francisco a affirmé que le père de Brady dément le fait que son fils va arrêter le football américain.

"Je veux prendre les choses au jour le jour et voir où nous en sommes", avait dit le quarterback la semaine dernière. Et dans son podcast, il avait ensuite argué que son choix ne se résumait pas "toujours ce que je veux" mais à "ce que nous voulons en tant que famille". Brady est marié à l'ex-mannequin Gisele Bündchen et ils ont deux enfants.

- Records en pagaille -

S'il venait à stopper sa carrière, la NFL accuserait le coup d'une deuxième retraite retentissante en quelques jours, après celle d'un autre quarterback de légende, Ben Roethlisberger, deux fois vainqueur du Super Bowl avec les Steelers de Pittsburgh.

Mais celle de Brady serait celle du meilleur d'entre tous.

En 2020, le quarterback avait quitté les Patriots, après vingt ans d'un parcours déjà sensationnel, pour rejoindre les Buccaneers, alors une des équipes les plus faibles de la NFL, qui ne s'était plus qualifiée pour les play-offs depuis 2007. Contre toute attente, il les avait menés au sommet, en battant les Chiefs de Kansas City, enfilant alors sa septième bague en dix finales.

A la recherche d'un huitième titre - un deuxième avec les Buccaneers -, il a vu son rêve s'effondrer dimanche dernier lors de la défaite 30-27 face aux Rams de Los Angeles, malgré un incroyable come-back alors que son équipe était menée 27-3 dans le troisième quart-temps.

Cela fut peut-être le dernier baroud d'honneur en NFL pour Brady, qui a été désigné cinq fois MVP (meilleur joueur) du Super Bowl, trois fois de la saison régulière et possède parmi tant d'autres records, celui du nombre de touchdowns réussis (624), de yards parcourus à la passe (84.520) et de victoires en saisons régulières (243).