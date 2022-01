Championnats du monde de cyclocross - Sanne Cant, 10e, "espérait un peu plus"

(Belga) Sanne Cant a terminé 10e et meilleure Belge de la course élites dames des Mondiaux de cyclocross samedi à Fayetteville aux Etats-Unis.

"C'était dur. Le départ a été très mouvementé. J'ai dû aller chercher très loin dès la première montée, cela m'a coûté de l'énergie et j'ai manqué le groupe pour la 4e place. A la fin, j'ai manqué de puissance", a déclaré Sanne Cant à Sporza. "Ce parcours était difficile pour moi. Je préfère le sable mais ce n'est malheureusement pas possible d'en avoir tous les ans. Aux Mondiaux, tout doit bien s'emboîter et cela n'a pas été le cas aujourd'hui. Sur ce parcours, c'était sans doute le maximum que je pouvais faire, mais avec cette condition, j'aurais espéré un peu plus". (Belga)