CAN: Hakimi, l'artificier du Maroc

Avec deux coups francs directs somptueux, Achraf Hakimi assume son statut de leader du Maroc, opposé à l’Égypte, dimanche (16h00) en quarts de finale de la Coupe d'Afrique.

Deux frappes limpides, contre le Gabon (2-2) en poules puis le Malawi (2-1) en 8e de finale, quasiment du même endroit du stade Omnisports. Au point de prendre les coups de pieds arrêtés au Paris SG?

Timide, Hakimi répond, gêné: "Je peux essayer mais ce serait trop difficile! A Paris beaucoup de joueurs peuvent tirer les coups de pieds arrêtés, Messi, Neymar, Sergio Ramos, Mbappé..."

"Une fois il m'a demandé pour les penalties, je lui ai dit quand tu tireras les penalties à Paris, je te les donnerai en équipe nationale." Vahid Halilhodzic le pousse à oser: "Je lui ai dit: +Tu prends ballon, tu frappes, tu dis à Neymar et Mbappé: 'C'est moi, maintenant'+. Je rigole...", sourit le sélectionneur marocain, grand animateur de conférences de presse à la CAN.

Mais ses deux coups francs magnifiques méritent qu'on pose au moins la question.

"Celui contre le Gabon était beau aussi, j'ai la chance de marquer", reprend Hakimi, modeste. "Je suis surtout content que ça donne la victoire à l'équipe" --ou l'égalisation contre les "Panthères".

- "Une frappe phénoménale" -

Cette frappe, il la travaille à l'entraînement: "Je vois ce que je suis capable de faire. Quand on s'entraîne bien, ça peut passer en match".

Mais l'ex-joueur du Real Madrid ou de l'Inter Milan minimise ses mérites, selon "Coach Vahid". "Les coups francs? Mais tout le temps, après l'entraînement, il reste pour frapper, parmi les derniers, de tous les côtés!" assure le Bosnien. "Il a une technique phénoménale, une frappe phénoménale, vous avez vu ça?"

"Cela devient une arme redoutable pour nous quand l'équipe ne peut pas marquer dans le jeu", apprécie "Vahid".

Mais Hakimi, "meilleur latéral droit du monde", selon son coéquipier au PSG Kylian Mbappé, est bien plus qu'un artificier.

"Il a tout", pose Halilhodzic. "Ce garçon est un grand talent, le meilleur du monde à son poste, avec celui de Liverpool, comment s'appelle-t-il, déjà? Trent Alexander-Arnold."

Hakimi est arrivé "physiquement au top" au Cameroun, selon Vahid, qui aime particulièrement son "application offensive".

Fin tacticien, le coach demande à son latéral d'arpenter son côté droit, mais pas seulement.

- "Un Hakimi mondial!" -

"Il ne doit pas jouer que extérieur je lui ai demandé de rentrer un peu intérieur, aussi, contre le Gabon il l'a fait et s'est créé une occasion", développe Vahid.

Au PSG, Hakimi n'est "pas seulement un défenseur", expliquait le joueur. "J'aime aider l'équipe en attaque mais mon premier objectif est de défendre".

Mais avec les "Lions de l'Atlas", Halilhodzic en veut plus: "J'attends de lui qu'il devienne un leader. Les Marocains sont exigeants avec lui, moi aussi".

"Je lui ai demandé de prendre ses responsabilités", poursuit Vahid, "mais n'oubliez pas que ce garçon a 23 ans, il a une marge de progression énorme. Il va prendre en maturité".

"Achraf est un leader malgré son jeune âge", assure son coéquipier Selim Amallah.

"J'ai une relation particulière avec lui", poursuit le coach. "Contre les Comores, je n'étais pas content de sa première mi-temps, je l'ai un peu secoué. Après ça a été un Hakimi mondial, il n'a fait que remonter!"

"Pour nous, il est très important, il devient un des leaders, et surtout il est au service du collectif, ce n'est pas toujours le cas des grands joueurs", conclut Halilhodzic: "Et puis son but est fantastique, on n'en voit pas beaucoup des comme ça".