Ski Alpin: Brignone et Hütter gagnent ex æquo le Super G de Garmisch-Partenkirchen

(Belga) L'Autrichienne Cornelia Hütter et l'Italienne Federica Brignone ont remporté ex æquo le super G féminin de Garmisch-Partenkirchen, dernière épreuve avant les Jeux Olympiques de Pékin, 27e manche de la Coupe du monde de ski alpin, dimanche, en Allemagne.

Hütter et Brignone ont signé un chrono de 1:18.19. L'Autrichienne Tamara Tipple a complété le podium à 82/100e. Hütter, 29 ans, signe son troisième succès en Coupe du monde, le premier depuis décembre 2017. Brignone, décroche son 19e succès, le troisième de la saison. L'Italienne réalise une excellente opération au classement du petit globe de la discipline, où, avec 477 points, elle compte désormais 103 longueurs d'avance sur sa compatriote Elena Curtoni, dixième dimanche, alors qu'il ne reste que deux super G à disputer. Brignone se hisse au troisième rang du classement général de la Coupe du monde avec 772 points, derrière l'Américaine Mikaela Shiffrin (1.026 points) et la Slovaque Petra Vlhova (1.009 points), absentes à Garmisch-Partenkirchen. La Coupe du monde reprendra après les Jeux Olympiques par une étape à Crans-Montana, en Suisse, où deux descentes se disputeront, les 26 et 27 février. (Belga)