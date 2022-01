Challenge de Majorque: Premiere victoire pro pour Arnaud De Lie

(Belga) Arnaud De Lie (Lotto Soudal) a remporté au sprint le Trophée de Palma (1.1), cinquième et dernière course du Challenge de Majorque, dimanche aux Baléares, sur 169 kilomètres à Palma.

Le jeune coureur de 19 ans décroche la première victoire professionnelle de sa carrière. Le quatuor espagnol qui s'est montré en début de course avec Isaac Cantón (Manuela Fundación Continental), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel - Euskadi), Ander Okamika (Burgos-BH) et Sergio Roman Martín (Caja Rural - Seguros RGA) a vu son aventure s'achever dans la dernière difficulté du jour, le Coll Sa Creu (cat.3) à une quarantaine de kilomètres du but. La victoire s'est jouée au sprint avec un peloton groupé. Le Challenge de Majorque était composé de cinq courses d'un jour, indépendante les unes des autres, ce qui permet aux équipes engagées de changer leur composition. Le Trofeo Playa de Palma - Palma marquait la fin de ce Challenge. (Belga)