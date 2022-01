Le foot, le basket, le judo, la moto: le monde du sport se prosterne devant l'"extraordinaire" Rafael Nadal

Rafael Nadal a remporté au terme d'un combat titanesque contre Daniil Medvedev un historique 21e tournoi du Grand Chelem. De nombreux sportifs ont rendu hommage à l'Espagnol qui devient l'homme ayant remporté le plus de titres dans les tournois du Grand Chelem.

Real Madrid : "Félicitations pour ta gigantesque victoire à l'Open d'Australie Rafael Nadal, Nous sommes fiers qu'un grand madridista comme toi et membre honoraire de notre club soit une légende du sport et le plus grand joueur de tennis de tous les temps."

Thibaut Courtois : "C'est incroyable ce qu'il a fait, tu es unique Rafael Nadal."

Teddy Riner, 10 fois champion du monde du judo : "Rafa a refait mon après-midi, quel champion EXTRAORDINAIRE"

Le joueur espagnol de NBA Pau Gasol était, lui aussi, derrière son écran pour soutenir son compatriote : "21 tournois du Grand Chelem, qui ne sont rien comparés à l'héritage que vous agrandissez de jour en jour. Félicitations, Rafael Nadal !"

Marc Marquez, huit fois champion du monde de Moto GP : "Quelle folie, alleeez Rafael Nadal !"